Небольшие осадки и гололедица ожидаются в выходные дни в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие выходные в столице местами возможны небольшие осадки и гололедица. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили вГидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 14 ноября, температура воздуха днем составит до плюс трех градусов. Местами возможна гололедица. В воскресенье, 15 ноября, ожидаются небольшие осадки. Днем будет от нуля до плюс двух градусов.

Атмосферное давление в выходные останется высоким, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в столице из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует в период с 21:00 четверга, 12 ноября, до 21:00 пятницы, 13 ноября.

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