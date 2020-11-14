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Синоптик рассказал, когда в столице сформируется снежный покров
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, когда в столице сформируется снежный покров

Юлия Захарова

Город

Формирование снежного покрова может начаться в столице с 23 ноября. Об этом в субботу, 14 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Снежный покров может начать формироваться с последующей недели, то есть с понедельника, 23 ноября, — отметил синоптик.

Он добавил, что осадки в виде снега ожидаются уже в воскресенье, 15 ноября, а также в ночь и на утро понедельника, 16 ноября. Так, к началу новой недели образуется порядка 0,1–0,2 сантиметра осадков.

По словам Тишковца, к 22–23 ноября высота покрова не превысит 1–2 сантиметров. В среднем снежный покров высотой в четыре сантиметра обычно образуется 28 ноября, передает РИА Новости.

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