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Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду» на наступившей неделе
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду» на наступившей неделе

Татьяна Плотникова

Город

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что наступившая неделя принесет в столичный регион «радостную погоду».

Как пояснил эксперт, погоду в Москве будет определять антициклон — он принесет много солнца. При этом осадки не ожидаются.

Столбики термометров будут показывать значения, близкие к климатической норме. Вместе с тем атмосферное давление может достигать рекордно высокого уровня, превышая норму на 18-20 миллиметров ртутного столба, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд оценил вероятность повторения в Москве аномально теплой зимы, по образцу 2019 года.

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Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандМосква
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