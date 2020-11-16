Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду» на наступившей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что наступившая неделя принесет в столичный регион «радостную погоду».
Как пояснил эксперт, погоду в Москве будет определять антициклон — он принесет много солнца. При этом осадки не ожидаются.
Столбики термометров будут показывать значения, близкие к климатической норме. Вместе с тем атмосферное давление может достигать рекордно высокого уровня, превышая норму на 18-20 миллиметров ртутного столба, цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее Роман Вильфанд оценил вероятность повторения в Москве аномально теплой зимы, по образцу 2019 года.
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