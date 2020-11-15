Вильфанд оценил вероятность аномально теплой зимы в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что повторение прошлогодней аномально теплой зимы является маловероятным.

Эксперт напомнил, что прошлая зима практически на всей территории страны была экстремально теплой, причем «в Москве, фактически, это была даже не зима».

За все три зимних месяца в столичном регионе средняя температура впервые за всю историю метеонаблюдений оказалась выше нуля градусов, хотя прежде этот показатель всегда был отрицательным.

— Впрочем, статистика говорит, что повторение этому очень маловероятно, — отметил Вильфанд.

Он также предположил, что предстоящая зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Сделать более конкретный прогноз синоптик отказался, поскольку в долгосрочной перспективе корректны лишь формулировки «около нормы» или «выше нормы».

Что касается осадков, о этот элемент еще тяжелее рассчитывать, чем аномалии температуры, рассказал представитель Гидрометцентра. Однако он заявил, что ждать снега в центре европейской части России не стоит до конца текущей недели и в первой половине следующей. В целом выпадение снега до конца второй декады ноября маловероятно, сообщил Вильфанд в интервью «Парламентской газете».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что формирование снежного покрова может начаться в столице с 23 ноября.

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