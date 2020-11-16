Понедельник станет самым холодным днем в Москве с начала осени

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Понедельник, 16 ноября, в Москве станет самым холодным днем с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха днем в городе опустится до минус 2 градусов. Предстоящая ночь также может стать самой холодной.

— Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 0 — минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1. Можно сказать, что понедельник станет самым холодным днем с начала осени 2020 года, — цитирует Синенкова РИА Новости.

По данным синоптика, в столице в понедельник ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба, что превышает норму на 13 миллиметров.

Ночью в Москве ожидается до минус 4-6 градусов, что также станет самой низкой ночной температурой с начала осени.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в столице будет определять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье.

Ранее Роман Вильфанд оценил вероятность повторения в Москве аномально теплой зимы по образцу 2019 года. Синоптик напомнил, что прошлая зима практически на всей территории страны была экстремально теплой, причем «в Москве фактически это была даже не зима».

Также он заявил, что ждать снега в центре европейской части России не стоит до конца текущей недели и в первой половине следующей.

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