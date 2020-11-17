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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Виктория Родимкина

Город

Температура воздуха в столице на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6 утра 17 ноября опустилась до минус 6,4 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы во вторник.

— Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум фиксировался 12 ноября, — сказал представитель метеобюро, уточнив, что тогда была зафиксирована температура минус 2,9 градуса.

По данным синоптиков, самой холодной ночью 17 ноября была в 1951 году, тогда было минус 21,6 градуса, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что понедельник, 16 ноября, в Москве стал самым холодным днем с начала осени. Также этот день был признан началом метеорологической зимы.

При этом синоптики предупредили москвичей о ночных заморозках на этой неделе. По их данным, минимальная температура в Москве уже будет порядка минус три — минус пять градусов, по области до минус семи. Дневная температура в городе — 0–2. На крайнем северо-западе температура в среду уже будет слабоположительная.

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