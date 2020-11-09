Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптик рассказал, стоит ли ждать первого снега

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Тепло ушло из столицы. На предстоящей неделе столбики термометров опустятся до отрицательных значений. О том, какой будет погода в Москве, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отмечает синоптик, несмотря на то что Москва сама по себе разная и большая, на текущей неделе мы увидим на ее территории вполне однородный режим погоды. В полуденные часы температура воздуха поднимется максимум до 2–4 градусов тепла, в ночные она опустится до минус 4–5. В центре города при этом будет на пару градусов теплее. Однако скачков на градуснике не ожидается.

— Температурный фон мало меняется, потому что на Москву, в центр Европейской России приходят свежие воздушные массы с Баренцева моря. Постоянный поток, постоянные переносы этих воздушных масс в условиях, когда световой день не очень большой, да и солнце не играет большого значения, способствуют тому, что суточный ход температуры совсем небольшой. Ночью — отрицательные значения, днем — небольшие положительные значения. Такая ситуация продлится до конца недели, — рассказал Роман Вильфанд.

По словам специалиста, сейчас мы подходим к такому температурному режиму, который характерен для конца первой — начала второй декады ноября. И текущие температурные значения соответствуют тем, что фиксируются на протяжении многих лет.

И у этой погоды, говорит метеоролог, есть очень позитивная черта, несмотря на отрицательные показания термометра. Заключается она в том, что мы находимся в холодной части антициклона, а при антициклоне облака не формируются. Значит, нас ждет в течение недели много солнечных дней.

Еще одна положительная черта данной погоды уготована природой для автомобилистов — гололеда не будет. Осадков не ожидается ни в виде дождя, ни в виде снега.

— Если бы осадки выпали, то при температуре, близкой к нулевой, была бы сложная ситуация. Все-таки они способствуют скольжению. Но на этой неделе в этом смысле все будет спокойно, — добавил Роман Вильфанд.

Метеозависимым также переживать не стоит. Давление прогнозируется в пределах 750–760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Но если оно будет понижаться, достаточно выпить горячего сладкого чая, а также не помешает аспирин, считает врач-терапевт Людмила Лапа.

— Надо разжижать кровь, чтобы все это хорошо подействовало. Ничего криминального делать не надо. А вот тем, кто болеет сердечно-сосудистыми, надо вовремя следовать привычной для них терапии, — отметила медик.

Однако, по ее словам, на этой неделе никаких проблем у метеозависимых возникнуть не должно, погода соответствует норме.

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