Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях

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В столице в субботу, 21 ноября, могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

— В столице холоднее всего будет во вторник–среду: ночью от минус 6 до минус 7 градусов, днем до 2–3 градусов ниже нуля. Потом облачность начнет уплотняться, минимальная температура повысится до минус 1–2 градусов. В субботу, 21 ноября, возможны слабые осадки, местами не исключены первые в этом сезоне ледяные дожди, — сообщили синоптики, передает агентство «Москва».

Они отметили, что днем температура воздуха может подниматься и будет слабая оттепель.

Ранее сообщалось, что ночные заморозки ожидаются в Москве на этой неделе. По словам синоптика, со среды в городе начнется слабое потепление, и к выходным дневная температура станет слабоположительной.

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