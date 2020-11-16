Ночные заморозки ожидаются в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Переменчивая погода с ночными заморозками и без осадков ожидается в Москве на этой неделе. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 16 ноября.

По словам синоптика, со среды в городе начнется слабое потепление, и к выходным дневная температура станет слабоположительной.

Татьяна Позднякова уточнила, что в середине недели погоду в Москве будет определять антициклон.

— Минимальная температура в Москве уже будет порядка минус три — минус пять градусов, по области до минус семи. Дневная температура в городе — 0–2. На крайнем северо-западе температура в среду уже будет слабоположительная, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она отметила, что в ночь на 19 ноября в городе возможны небольшие осадки, ночью местами может быть скользко. К концу недели, 20 ноября, в Москве дневная температура поднимется до трех градусов тепла. Однако 21 ноября произойдет смена воздушных масс, в ночь местами пройдет небольшой снег.

Ранее сообщалось, что понедельник стал самым холодным днем в Москве с начала осени.

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