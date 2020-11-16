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Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании во вторник
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании во вторник

Виктория Родимкина

Город

В Москве во вторник, 17 ноября, температура воздуха будет на 2,5 градуса ниже нормы. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник.

По ее словам, в целом температура в ночь на вторник будет составлять минус 7 градусов. Она уточнила, что наиболее холодный период уже наступившей метеорологической зимы в Москве будет в начале этой недели.

Ранее синоптики заявили, что в столице наступила метеорологическая зима, так как средняя температура воздуха «ушла в минус».

— В ночь на вторник минимальная температура в Москве понизится до минус 7, по области до минус 9. И дневная температура также останется отрицательной — в Москве минус 1 — минус 3 градуса, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Синоптик сообщила, что температура воздуха днем будет около минус 4 градусов, что на 2-2,5 раза ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что понедельник станет самым холодным днем в Москве с начала осени. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в столице будет определять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье.

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