Высокое атмосферное давление и порывистый ветер ожидают москвичей 19 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В четверг, 19 ноября, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. Он принес облачную погоду без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве не превысит двух градусов тепла, в Подмосковье ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в европейской части России.

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