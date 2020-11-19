Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Высокое атмосферное давление и порывистый ветер ожидают москвичей 19 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Высокое атмосферное давление и порывистый ветер ожидают москвичей 19 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 19 ноября, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. Он принес облачную погоду без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве не превысит двух градусов тепла, в Подмосковье ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в европейской части России.

Читайте также: Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте