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Синоптики предупредили о резком изменении погоды в европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в европейской части России

Кирилл Николаев

Общество

С 18 по 21 ноября на территории европейской части России ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

В Центральном федеральном округе в четверг, 19 ноября, в северной части региона пройдет снег. Местами ожидаются ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах возможны метель и гололед.

В Северо-Западном федеральном округе ожидается усиление ветра до 22–26 метров в секунду. В четверг, 19 ноября, в Карелии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а 19–20 ноября в Мурманской области пройдет сильный снег.

Неблагоприятная погода ожидается с 19 по 20 ноября на юге европейской территории России. В Сочи пройдут осадки в виде мокрого снега. В районе Новороссийска 19 ноября возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.

В субботу, 21 ноября, ночью в столице ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами возможна гололедица. В воскресенье, 22 ноября, в дневное время пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до минус шести.

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