Cиноптик рассказал, когда в Москве начнется ледяной дождь

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Ледяной дождь обрушится на Москву с полуночи четверга. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, примерно в 19:00 в столице пойдет снег.

— Ледяные дожди пойдут к позднему вечеру: где-то в районе 22-23 часов в северных и западных районах региона — Дубна, Клин, Волоколамск, Можайск, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что ледяные дожди ожидаются в столице до 06:00 четверга.

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

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