Водителей предупредили о гололедице на дорогах Москвы в среду вечером

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах с 22:00. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным синоптиков, с 22:00 до утра 19 ноября в столице прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

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