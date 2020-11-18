Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Кирилл Николаев

Общество

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого мокрого снега. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что на дежурстве будут находиться более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше двух тысяч дорожных рабочих.

По данным синоптиков, в вечернее и ночное время ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от минус 6 до нуля. Возможны мокрый снег и ледяной дождь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

Читайте также: Столичных водителей предупредили о гололедице и снеге

рабочиемокрый снегМосковская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Все мнения
О проекте