Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого мокрого снега. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что на дежурстве будут находиться более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше двух тысяч дорожных рабочих.

По данным синоптиков, в вечернее и ночное время ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от минус 6 до нуля. Возможны мокрый снег и ледяной дождь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее из-за непогоды в режим повышенной готовности были переведены столичные службы. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

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