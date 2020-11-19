Синоптик рассказал, каким будет декабрь в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы ожидает комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, декабрь будет на пару градусов теплее нормы. Обычно в первый месяц зимы столбик термометра опускается до минус 8–6 градусов ночью, днем — до 3–5 ниже ноля, передает РИА Новости.

Ранее он рассказал, что в столице в пятницу, 20 ноября, выпадет до трех сантиметров снега. В выходные снежный покров увеличится до шести сантиметров.

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