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Синоптик рассказал, каким будет декабрь в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, каким будет декабрь в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Жителей столицы ожидает комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, декабрь будет на пару градусов теплее нормы. Обычно в первый месяц зимы столбик термометра опускается до минус 8–6 градусов ночью, днем — до 3–5 ниже ноля, передает РИА Новости.

Ранее он рассказал, что в столице в пятницу, 20 ноября, выпадет до трех сантиметров снега. В выходные снежный покров увеличится до шести сантиметров.

Читайте также: Сильный ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

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