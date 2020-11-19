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Снежный покров увеличится в Москве на выходных до шести сантиметров
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Снежный покров увеличится в Москве на выходных до шести сантиметров

Юлия Ямпольская

Город

В столице в пятницу, 20 ноября, выпадет до трех сантиметров снега. В выходные снежный покров увеличится до шести сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Москве метеорологическая зима наступила на неделю позже — 16 ноября.

— А вот снегом начнет заносить землю, наоборот, на восемь дней раньше средней климатической даты формирования устойчивого снежного покрова, которая в столице приходится на 28 ноября, — цитирует синоптика РИА Новости.

Также Тишковец добавил, что в ночь на воскресенье, 22 ноября, столбик термометра опустится до минус 3–5 градусов, днем — до нуля.

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