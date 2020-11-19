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Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед

Юлия Ямпольская

Город

Гололед на столичных улицах, который образовался в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в городе ледяная корка растает быстро из-за плюсовой температуры воздуха. За счет усиления ветра лед будет истончаться и испаряться.

— Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с чем в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.

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