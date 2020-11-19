Столичные аэропорты работают штатно на фоне непогоды
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
Аэропорты Москвы работают штатно из-за непогоды. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.
Ранее МЧС предупреждало жителей столицы о метели и ледяном дожде в ночь на 19 ноября. Там отметили, что в городе ожидается усиление ветра, мокрый снег, метель, гололедица, ледяной дождь.
Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за сильного ветра.
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