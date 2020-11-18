Спасатели предупредили москвичей о метели и ледяном дожде в ночь на 19 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве с 22:00 среды, 18 ноября, ожидается метель, гололед, ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Там отметили, что в период с 22:00 18 ноября до 8:00 19 ноября в городе ожидается усиление ветра, мокрый снег, метель, гололедица, ледяной дождь.

В ведомстве призвали граждан быть внимательными за рублем: избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию от впереди движущихся машин. Пешеходам порекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее столичных водителей предупредили о гололедице и снеге. Им посоветовали не превышать скоростной режим, а также следить за дистанцией. Пешеходов также призвали быть внимательнее на переходах из-за плохой видимости.

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