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Снежный покров в Москве сформируется на выходных
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Снежный покров в Москве сформируется на выходных

Виктория Родимкина

Город

В Москве к утру субботы, 21 ноября, может сформироваться небольшой снежный покров. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в среду, 18 ноября.

По данным синоптиков, днем 20 ноября город окажется в зоне холодного атмосферного фронта. Ожидается небольшой снег, который усилится в ночь на 21 ноября.

— Снег станет приниматься при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет. И к утру субботы сформируется снежный покров высотой 2–4 сантиметра, скорее всего, временный, — уточнили в сообщении.

В субботу, 21 ноября, по народному календарю отмечается Михайлов день.

Ранее москвичам пообещали настоящий снег в вечером в среду, 18 ноября.

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