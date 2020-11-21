Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ближайшие дни

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сильный снегопад ожидается в столице днем в воскресенье, 22 ноября. Об этом в субботу, 21 ноября, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, причиной погодных явлений станет циклон «Сара». Осадки в виде снега сохранятся вплоть до понедельника, при этом видимость составит менее одного километра.

Синоптик добавил, что температура воздуха в ночь на воскресенье составит около минус двух — минус четырех градусов.

— Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего после 14–15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус два, — отметил Тишковец.

Как он уточнил, скорость ветра может достигать десяти метров в секунду. Непогода сохранится в ночь на понедельник, 23 ноября. Будет идти сильный снег, что приведет к образованию заносов на дорогах. Столбики термометров установятся на отметке минус один — минус три градуса.

Всего выпадет порядка 8–10 миллиметров осадков, высота снежного покрова составит от пяти до 10 сантиметров.

Кроме того, атмосферное давление резко упадет, это может спровоцировать ухудшение самочувствия ряда горожан, передает РИА Новости.

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