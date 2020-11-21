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Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на следующей неделе

Юлия Курганова

Общество

Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах — на 2-3 градуса выше нормы. На азиатской территории будет по-прежнему на 12-15 градусов выше нормы, — сказал синоптик корреспонденту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве местами достигла трех сантиметров. Из-за отрицательной температуры воздуха продолжится накопление снежной массы.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 21–23 ноября

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