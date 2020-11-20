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Высота снежного покрова в Москве местами достигла трех сантиметров
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Высота снежного покрова в Москве местами достигла трех сантиметров

Кирилл Николаев

Город

Высота снежного покрова в столице местами достигла трех сантиметров. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, снегопад в Москве продолжится до конца суток. Из-за отрицательной температуры воздуха продолжится накопление снежной массы.

Ранее городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве. По данным синоптиков, в течение суток образуется до восьми сантиметров снежного покрова. Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 21–23 ноября

синоптикипохолодание и снегМосква
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