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Снежный покров до восьми сантиметров ожидается в Москве вечером в пятницу
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Снежный покров до восьми сантиметров ожидается в Москве вечером в пятницу

Юлия Ямпольская

Город

Снег пойдет в столице в пятницу, 20 ноября, днем. Вечером в этот день образуется снежный покров до восьми сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что с 12 часов в пятницу выпадет «небольшой снежок».

— Усиление, чтобы можно было сказать, что это снегопад, у нас произойдет к вечеру, где-то после 17–18 часов, в разных частях Москвы по-разному, — уточнила специалист.

По ее словам, вечером в городе может образоваться снежный накат. Температура воздуха будет понижаться. В ночь на субботу, 21 ноября, она окажется ниже нуля.

Эксперт также рассказала, что снег такой же интенсивности продолжится на следующий день до 6 часов утра.

— Поэтому завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже — вполне зимнем. Все будет кругом бело, снег таять не будет, — подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что суббота, 21 ноября, будет менее ветреным днем.

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