Метеоролог рассказал, когда Центральной России ждать снега

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снег в Центральной России выпадет к декабрю, а в Подмосковье его стоит ждать уже на следующей неделе. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Подмосковье осадки ожидаются на границе с Владимирской и Ярославской областями. При этом больших сугробов ждать не стоит.

— В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем год. У нас была самая теплая зима для Центральной России в 2019-2020 году. Но все равно нынешняя зима будет теплее климатической нормы, — цитирует Варакина РИА Новости.

На следующей недели, по данным Росгидромета, ожидается гололедица и колебания температур. Это коснется территорий Ярославской, Ивановской, Тверской, Смоленской и Московской областей.

Ранее синоптики рассказали, каким будет декабрь в Москве. Жителям столицы стоит ждать комфортной для этого времени года погоды.

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