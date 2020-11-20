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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 21–23 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 21–23 ноября

Кирилл Николаев

Город

Во второй половине дня 20 ноября и до 18:00 субботы, 21 ноября, в Москве и Московской области ожидается снег. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

По данным синоптиков, 21 ноября в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов, а в Подмосковье — от минус пяти до нуля. В течение суток на дорогах будет гололедица, местами сильная. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 22 ноября, в Москве и Московской области ожидается небольшой снег. Температура воздуха в столице составит от минус четырех до минус двух градусов, а по области — от минус шести до минус одного градуса. Атмосферное давление понизится до 751 миллиметра ртутного столба.

В понедельник, 23 ноября, в столичном регионе также пройдет снег. Температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов, а по области — от минус пяти до нуля. Атмосферное давление резко понизится и составит 740–742 миллиметра ртутного столба. Колебания температуры и атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве. По данным синоптиков, в течение суток образуется до восьми сантиметров снежного покрова.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда

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