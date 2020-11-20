«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье из-за гололеда. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.
Там отметили, что предупреждение действует до 06:00 субботы, 21 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололеде в ближайшие часы в Подмосковье. По словам специалистов, прогнозируется мокрый снег и ветер с порывами 11–16 метров в секунду.
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