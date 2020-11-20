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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье из-за гололеда. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

Там отметили, что предупреждение действует до 06:00 субботы, 21 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололеде в ближайшие часы в Подмосковье. По словам специалистов, прогнозируется мокрый снег и ветер с порывами 11–16 метров в секунду.

Читайте также: Небольшая метель ожидается в Москве в пятницу вечером

гололед«Желтый» уровень опасностиМосква
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