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Небольшая метель ожидается в Москве в пятницу вечером
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Небольшая метель ожидается в Москве в пятницу вечером

Юлия Ямпольская

Город

В пятницу вечером, 20 ноября, в столице ожидаются небольшая метель и облачная погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, столбик термометра в Москве опустится до нуля градусов.

— Сегодня мы ожидаем облачную погоду. Во второй половине дня осадки: снег, слабая метель, — уточнил Синенков.

Специалист также добавил, что около двух сантиметров осадков в виде снега ожидается в столице. Ветер будет юго-западным, 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба.

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