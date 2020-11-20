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МЧС предупредило об усилении ветра и гололеде в ближайшие часы в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило об усилении ветра и гололеде в ближайшие часы в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Общество

В Московской области в пятницу, 20 ноября, и до утра субботы, 21 ноября, прогнозируется мокрый снег и ветер с порывами 11–16 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Подмосковье.

Там также отметили, что в ближайшее время и до 06:00 следующего дня жителей региона ожидает сильная гололедица, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве призвали неопытных водителей воздержаться от поездок. Пожилым людям в такую погоду стоит использовать трость с резиновым наконечником или же специальную палку с заостренными шипами.

Читайте также: Небольшая метель ожидается в Москве в пятницу вечером

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