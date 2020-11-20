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Городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве

Кирилл Николаев

Город

Коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки в Москве. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что с началом снегопада проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий. Особое внимание будет уделено очистке подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам. Через два часа после начала снегопада рабочие приступят к сплошному подметанию проезжей части с последующей противогололедной обработкой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о небольшой метели в пятницу вечером. В течение суток образуется до восьми сантиметров снежного покрова.

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