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Прогноз погоды на неделю в Москве: столицу накроет циклон «Сара»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прогноз погоды на неделю в Москве: столицу накроет циклон «Сара»

Рафаэль Залян

Город

На следующей неделе в Москве будет пасмурно и снежно. В столицу придет циклон «Сара», который принесет осадки. О том, каким будет прогноз погоды в городе на неделю, 23–29 сентября, «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Голубев.

По его словам, с понедельника, 23 ноября, столицу накроют снегопады, на дорогах ухудшится видимость — обозримость пространства составит менее одного километра. На проезжих частях, отметил эксперт, образуются заносы, что приведет к заторам:

— В целом на будущей неделе минимальная температура в ночные часы составит -1…-3 градуса, днем этот показатель будет достигать отметки 0…+2 градуса. Осадки будут уменьшаться днем.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–8 метров в секунду. Стоит отметить, что показания барометров на предстоящей неделе понизятся до 740 миллиметров ртутного столба. Резкое понижение давления, отметил специалист, может негативно сказаться на здоровье метеозависимых граждан.

Голубев подчеркнул, что в Москве и области выпадет до 15–20 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице достигнет 8–10 сантиметров, а в Подмосковье — 15–17 сантиметров, что соответствует климатическим показателям зимы.

В свою очередь врач-терапевт Алла Некрасова призвала людей с заболеваниями сосудов обратить внимание на свое здоровье в период резких перепадов давления.

— Прежде всего не забываем пить таблетки. Это самое главное. Нужно помнить о приеме всех медикаментов, которые облегчают хоть как-то вашу участь при резких погодных скачках, — сказала Некрасова.

Врач отметила, что в такой период важно также соблюдать режим сна:

— Высыпайтесь, не утруждайте себя негативной информацией, ешьте больше продуктов, насыщенных витаминами А, D и Е, если не имеются какие-либо противопоказания.

Эксперт также уточнила, что при низком атмосферном давлении лучше оказаться от серьезных физических и умственных нагрузок.

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