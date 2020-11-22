Москвичей предупредили о переходящих в дожди снегопадах на следующей неделе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Переходящие в дожди снегопады прогнозируются в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что в городе также возможны слабые гололедные явления. В течение дня в столице будет от нуля до плюс трех градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, синоптики предупредили жителей столицы о метели. Отмечалось, что из-за осадков температура воздуха будет ощущаться как минусовая. В свою очередь автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах до одного километра и меньше. Позже из-за снегопада коммунальные службы Москвы начали проводить противогололедную обработку.

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