Балкон обновят за несколько дней

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В рамках региональной программы капремонта за пять лет в Москве отремонтировали 250 тысяч балконов. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта.

Ремонт балконов — одна из неотъемлемых частей фасадных работ многоквартирных жилых домов. И по словам специалистов, это достаточно сложный и трудоемкий процесс.

— Ремонт начинается с подготовки проектной документации, которая проходит госэкспертизу, — говорит Илья Байдужий, заместитель гендиректора столичного Фонда капитального ремонта. Что касается видов работ, то их несколько. Окончательный перечень определяется в каждом случае индивидуально по результатам обследования и осмотра балкона.

Начинаются работы непосредственно с ремонта балконных плит. На этом этапе строители зачищают плиту от старой штукатурки. Параллельно ведутся работы по проверке и восстановлению геометрии плиты, после чего делаются оштукатуривание, шпатлевка и окраска.

Второй этап, по словам Байдужего, включает в себя демонтаж напольной плитки, стяжки и балконных отливов. Также одним из видов работ является замена балконных экранов.

На ремонт одного балкона, как правило, уходит три-четыре дня, причем на внутренние ремонтные работы необходимо получить разрешение от собственника жилья, а вот на проведение наружных работ такого разрешения не требуется.

Москвичи также принимают участие в проведении ремонта балкона.

— Жители могут самостоятельно определить цвет напольного покрытия балкона. Им на выбор предоставляется четыре варианта керамической плитки, — отмечает Байдужий.

Москвичка Анна Карнавская уже много лет проживает в доме по адресу: Кутузовский проспект, 21.

— В этом году фасад дома отремонтировали, а вместе с ним и наши балконы, что очень приятно, особенно сегодня, когда москвичам старшего возраста рекомендовано соблюдать самоизоляцию, — говорит Карнавская.— С удовольствием выхожу на свой уютный, обновленный балкон подышать свежим воздухом.

КСТАТИ

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы стартовала в 2015 году и рассчитана до 2044 года. Это самая масштабная в стране программа капремонта. За эти годы планируется отремонтировать 260 миллионов квадратных метров жилья. Это порядка 28 тысяч столичных домов. В текущем году запланирован ремонт 2000 многоэтажных домов.

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