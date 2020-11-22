Столичные круглогодичные торговые площадки призваны реализовывать продукцию со всей страны

Москвич Эдуард Блинов с сыном Марком возле входа в павильон круглогодичной ярмарки в Савеловском районе города. Это новая торговая площадка начнет свою работу в ближайшие дни / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

До конца года в столице планируется открыть семь круглогодичных ярмарок. Одну из них, расположенную в Савеловском районе города, 22 ноября посетили корреспонденты «Вечерней Москвы».

За невысоким ограждением кипит работа: устанавливаются витрины, проверяются системы подачи электричества и так далее. В ближайшие дни состоится открытие круглогодичной ярмарки на пересечении улиц Нижняя Масловка и Вятская в Савеловском районе. Строители осматривают площадку: какие приготовления еще нужны для того, чтобы ярмарка приняла продавцов, а затем и посетителей.

Свой облик ярмарка позаимствовала из французской истории позапрошлого столетия — черные, словно с медным отливом конструкции отсылают нас к промышленным образцам европейской истории. Их вид пришелся по душе и местным жителям. Эдуард Блинов с сыном Марком часто гуляют по Вятской, а теперь и ждут открытия этой ярмарки.

— Это дополнительное украшение района, — высказали они свое мнение.

Некапитальный ярмарочный павильон вскоре оборудуют всем необходимым для торговли овощами и фруктами, мясо-молочной и рыбной продукцией. Предоставят на ярмарке места для торговли кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами.

— Павильон собран из быстро возводимых конструкций, оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственной продукции, — рассказали о «начинке» павильона в столичном Департаменте торговли и услуг. — При необходимости его можно будет быстро разобрать и использовать площадку для других городских нужд.

Круглогодичная ярмарка здесь будет работать с 9 утра до 20 часов шесть дней в неделю. Санитарным днем сделают понедельник. Это будет 37-я по счету ярмарочная площадка в столице.

— Начиная с 2016 года в Москве открыто 36 круглогодичных ярмарок нового формата, — сообщили «ВМ» в Департаменте торговли и услуг города. — До конца нынешнего года планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок в разных районах Москвы, в том числе на улице Вятская.

Кроме того, в столице также действуют 88 ярмарок выходного дня и четыре региональные ярмарки.

В их работе принимают участие почти 400 фермеров и предпринимателей из более чем 40 российских регионов, а также государств — членов Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана, Армении. В прошлом году на этих площадках было реализовано более 50 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

В период пандемии круглогодичные ярмарки продолжали свою работу, обеспечивая москвичей необходимыми продуктами питания. В департаменте напомнили, что нынешний сезон ярмарок выходного дня фактически начался 5 июня — после снятия ограничений на деятельность предприятий торговли.

СПРАВКА

Торговля занимает важное место в экономике Москвы, на территории которой действует 65 тысяч предприятий этой сферы. Отрасль также является одним из крупнейших работодателей города. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, в данной сфере создано почти полтора миллиона рабочих мест. В этом году для столичных торговых предприятий городские власти предусмотрели ряд налоговых послаблений, а также поддержку при арендных платежах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лиханов, директор ГБУ «Московские ярмарки»:

— Мы продолжаем переговоры с российскими регионами, приглашаем фермеров и сельхозтоваропроизводителей на ярмарки в столицу. Предлагаем им различные форматы: в Москве организованы ярмарки выходного дня, открываются новые площадки круглогодичных ярмарок, есть и межрегиональные ярмарки.

На всех площадках имеется все необходимое оборудование для того, чтобы начать торговлю. Районные площадки стараемся сделать комфортными для покупателей, а производители стараются их порадовать разнообразием в ассортименте.

Читайте также: Питомцы лучше всех снимают стресс и дарят радость