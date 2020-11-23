Жители района ждут открытия поликлиники

Главный врач детской городской поликлиники № 125 Татьяна Васильева у входа в новое здание филиала № 2 медицинского учреждения, в котором завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Капремонт поликлиник продолжается, несмотря на пандемию. В понедельник, 23 ноября, «Вечерняя Москва» побывала на одном из объектов, где работы практически завершены.

Московские поликлиники считаются лучшими в стране. В них работают опытные специалисты, а здания расположены практически во всех районах города.

Тем не менее многие поликлиники построены очень давно. Долгие годы они служили пациентам, но время идет, оборудование устаревает, инженерные коммуникации изнашиваются. Да и внешний вид старых зданий уже не соответствует современному духу времени.

Ремонт в филиале № 2 Детской городской поликлиники № 125 начался с апреля этого года.

— Это здание 1978 года постройки, — рассказала главный врач поликлиники Татьяна Васильева. — В целом состояние было нормальное, косметический ремонт проводился, но ведь новый московский стандарт поликлиник — это не только внешние изменения, но и качественное улучшение.

По словам Васильевой, полностью изменится подход к оказанию медицинской помощи пациентам.

— Сейчас весь медицинский персонал поликлиники, который вернется в новое здание после ремонта, проходит обучение по стандартам пациентоориентированности, — поделилась главврач.

В детской поликлинике стали шире коридоры. Это важно и для соблюдения социальной дистанции в период пандемии, а впоследствии проще будет здесь людям с ограниченными возможностями. Изменилась геометрия кабинетов — их тоже постарались сделать просторнее. Созданы также пространства для ожидания приема врача, будет организована электронная очередь.

— На стенах повесят информационные табло, с помощью которых пациенты смогут узнать, когда им можно зайти в кабинет, — пояснила Татьяна Васильева.

Важное изменение в новых зданиях — умное зонирование. Потоки пациентов будут разделены на больных и здоровых. Посетители с симптомами заболеваний будут проходить осмотр в отдельном блоке на первом этаже, чтобы минимизировать риск заражения остальных.

— На первом этаже расположены самые востребованные кабинеты: выдача справок и направлений, прием анализов, — уточнила Татьяна Васильева.

В детской поликлинике будут игровые пространства: игрушки, пуфики, маленькие столы и стулья в форме мультипликационных персонажей. А еще при входе сделали специальное помещение для хранения колясок. Вход в здание оборудован пандусом. Совсем скоро завезут совершенно новое оборудование.

В общей сложности в программу капитального ремонта поликлиник Москвы включено 135 зданий.

В 2023 году столичные власти рассчитывают закончить ремонт всех городских поликлиник, которые включены в программу.

СПРАВКА

«Новый московский стандарт поликлиник» — это прежде всего продуманное решение для посетителей и врачей. После капитального ремонта вас ждет больше удобства и заботы.

В каждом здании — врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях дополнительно — специалисты по пяти узким направлениям.

Во время ремонта медицинская помощь останется такой же доступной, просто будет оказываться в другом здании. У москвичей останется возможность не только ходить к своим знакомым врачам, но и записываться к ним дистанционно.

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