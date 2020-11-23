Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители района ждут открытия поликлиники
Главный врач детской городской поликлиники № 125 Татьяна Васильева у входа в новое здание филиала № 2 медицинского учреждения, в котором завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Жители района ждут открытия поликлиники

Марьяна Шевцова

Город

Капремонт поликлиник продолжается, несмотря на пандемию. В понедельник, 23 ноября, «Вечерняя Москва» побывала на одном из объектов, где работы практически завершены.

Московские поликлиники считаются лучшими в стране. В них работают опытные специалисты, а здания расположены практически во всех районах города.

Тем не менее многие поликлиники построены очень давно. Долгие годы они служили пациентам, но время идет, оборудование устаревает, инженерные коммуникации изнашиваются. Да и внешний вид старых зданий уже не соответствует современному духу времени.

Ремонт в филиале № 2 Детской городской поликлиники № 125 начался с апреля этого года.

— Это здание 1978 года постройки, — рассказала главный врач поликлиники Татьяна Васильева. — В целом состояние было нормальное, косметический ремонт проводился, но ведь новый московский стандарт поликлиник — это не только внешние изменения, но и качественное улучшение.

По словам Васильевой, полностью изменится подход к оказанию медицинской помощи пациентам.

— Сейчас весь медицинский персонал поликлиники, который вернется в новое здание после ремонта, проходит обучение по стандартам пациентоориентированности, — поделилась главврач.

В детской поликлинике стали шире коридоры. Это важно и для соблюдения социальной дистанции в период пандемии, а впоследствии проще будет здесь людям с ограниченными возможностями. Изменилась геометрия кабинетов — их тоже постарались сделать просторнее. Созданы также пространства для ожидания приема врача, будет организована электронная очередь.

— На стенах повесят информационные табло, с помощью которых пациенты смогут узнать, когда им можно зайти в кабинет, — пояснила Татьяна Васильева.

Важное изменение в новых зданиях — умное зонирование. Потоки пациентов будут разделены на больных и здоровых. Посетители с симптомами заболеваний будут проходить осмотр в отдельном блоке на первом этаже, чтобы минимизировать риск заражения остальных.

— На первом этаже расположены самые востребованные кабинеты: выдача справок и направлений, прием анализов, — уточнила Татьяна Васильева.

В детской поликлинике будут игровые пространства: игрушки, пуфики, маленькие столы и стулья в форме мультипликационных персонажей. А еще при входе сделали специальное помещение для хранения колясок. Вход в здание оборудован пандусом. Совсем скоро завезут совершенно новое оборудование.

В общей сложности в программу капитального ремонта поликлиник Москвы включено 135 зданий.

В 2023 году столичные власти рассчитывают закончить ремонт всех городских поликлиник, которые включены в программу.

СПРАВКА

«Новый московский стандарт поликлиник» — это прежде всего продуманное решение для посетителей и врачей. После капитального ремонта вас ждет больше удобства и заботы.

В каждом здании — врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях дополнительно — специалисты по пяти узким направлениям.

Во время ремонта медицинская помощь останется такой же доступной, просто будет оказываться в другом здании. У москвичей останется возможность не только ходить к своим знакомым врачам, но и записываться к ним дистанционно.

Читайте также: Новый Центр трансфузиологии откроется в Морозовской больнице

обновлениеполиклиникакапремонт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте