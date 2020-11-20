Новый Центр трансфузиологии откроется в Морозовской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок Карта всех событий

В Морозовской детской городской клинической больнице откроется новый Центр трансфузиологии. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Центр появится в 2021 году. Он позволит увеличить объем заготовки крови и ее компонентов более чем в два раза, а именно до 12 тысяч литров в год. Центр сможет обеспечивать потребности детских больниц и столичных родильных домов.

В пресс-службе добавили, что за счет нового медицинского объекта будет возможна заготовка малых доз компонентов крови для детей и новорожденных. В практику врачей центра войдут прогрессивные методы лечения гематологических больных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции поликлиник.

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