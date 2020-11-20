Столичные врачи рассказали, как меняется детская медицина

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В поликлиниках и больницах Москвы работают тысячи детских врачей разных возрастов и квалификаций. В День ребенка, 20 ноября, они рассказали о том, как меняется профессия педиатра.

Первым экспертом стала Светлана Денисова, которая работает в Детской городской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского. Она является врачом-педиатром высшей квалификационной категории с 30-летним стажем, доктором медицинских наук, профессором.

Второй эксперт — Игорь Дмитриев, педиатр гастроэнтерологического отделения (педиатрического) Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Молодой специалист недавно окончил университет с красным дипломом и уже пишет диссертацию на актуальную педиатрическую тему, которая связана с кардиологическим профилем. В пандемию он одним из первых вызвался работать в «красной зоне».

По мнению врачей, дети часто страдают от инфекционных заболеваний, потому что иммунитет ребенка в первые годы жизни только формируется. Специалисты отметили, что детские болезни изучены на достаточно хорошем уровне. Однако в этой сфере часто меняются подходы к лечению.

— Например, гемангиомы — сосудистые опухоли. Раньше их лечили хирургическими методами, что приводило к формированию грубых рубцов на коже, а сейчас появилась возможность справляться с недугом медикаментозно, без косметических дефектов, — рассказал Дмитриев.

Светлана Денисова подчеркнула, что здоровье каждого ребенка начинается с внутриутробного периода. Если родители здоровы, то с большой долей вероятности и ребенок будет здоров. Профилактику заболеваний необходимо начинать со взрослых.

— Важную роль играет образ жизни, режим достаточных физических нагрузок, сна, ограниченное время работы с гаджетами, экология. Важны, естественно, и профилактические осмотры, ведь врачи могут обнаружить заболевание на ранней стадии, когда симптомов еще нет, — цитирует Дмитриева официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты рассказали о работе врачей в пандемию коронавируса. Денисова отметила, что родителям необходимо надевать детям средства индивидуальной защиты.

— Этим человек не только оберегает себя от инфекции, но и показывает, что с уважением относится к здоровью других. Если мы будем уважать право друг друга на здоровье и жизнь, мы вместе сможем победить любую пандемию, — заключила врач.

По мнению Дмитриева, сложность работы с детьми в пандемию заключается в том, что защитные костюмы и три слоя перчаток не дают ощутить те же нюансы со стороны кожных покровов малышей.

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