Врач поддержала продление дистанционного обучения школьников в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Продление дистанционного обучения школьников в Москве позволит замедлить рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила главный врач Городской детской поликлиники № 39 Светлана Павлова.

По ее словам, переход на дистанционное обучение уже показал эффективность. Цифры подъема заболеваемости среди детей стабилизируются.

— Эпидпроцесс имеет свои законы развития. Но хочется, чтобы эти процессы протекали наиболее легко и без серьезных последствий. Даже незначительное уменьшение количества заболеваний — это уже большое достижение, — цитирует Павлову агентство городских новостей «Москва».

Также врач посоветовала родителям гулять с детьми на свежем воздухе при соблюдении всех мер безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Так, дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили еще на две недели — до 6 декабря 2020 года.

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