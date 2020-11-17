Дистанционку в Москве продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19

Фото: Патимат Абдурахманова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы продлили дистанционное обучение для старшеклассников 6–11-х классов еще на две недели — до 6 декабря 2020 года. Об этом во вторник, 17 ноября, он сообщил в своем блоге.

По словам главы города, количество случаев заражения коронавирусом в Москве растет. За прошлую неделю выявили 41 тысячу жителей столицы, которые заболели ковидом. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом число заболевших среди учащихся 6–11-х классов в ноябре находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тысячи случаев в неделю.

— Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких, — написал мэр.

Он также отметил, что стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска — среди москвичей старше 65 лет (5–6 тысяч случаев в неделю).

Отмечается, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения COVID-19. Старшеклассники меньше болеют и реже заражают близких. Именно поэтому такой формат обучения для школьников 6–11-х классов продлили до 6 декабря 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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