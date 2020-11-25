Владимир Ефимов рассказал, какие предприятия могут получить налоговые отсрочки

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В рамках мер антикризисной поддержки бизнеса, принятых правительством Москвы, организации и индивидуальные предприниматели оформили отсрочку имущественно-земельных платежей за городскую недвижимость за второй квартал 2020 года на 15,42 миллиарда рублей.

— Мерой уже воспользовались 3,5 тысячи предпринимателей, все остальные получатели могут реализовать свое право до конца года, — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сама мера оказалась очень востребованной. Она действует до 31 декабря этого года. Большинство получателей ее уже реализовали. Оформление отсрочки до конца 2020 года позволит избежать начисления пеней в случае неуплаты аренды за второй квартал.

«Вечерняя Москва» разобрала, какие предприятия могут рассчитывать на отсрочки.

На освобождение от арендной платы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, арендующие недвижимость у города и вынужденно закрывшиеся. Арендные каникулы распространяются на весь период ограничений. Оформить каникулы могут организации и предприниматели, которые работают в сферах: бытовые услуги населению; выставочная, развлекательная, просветительская, образовательная деятельность; гостиничный бизнес; культура; общественное питание; социальная воспитательная работа с населением; спорт; торговля; туризм.

Отсрочка и снижение платежей в городской бюджет доступна организациям, работающим в строительной отрасли. Так, для застройщиков действует беспроцентная отсрочка платежей и мораторий на начисление процентов за рассрочку платежей второго квартала 2020 года за изменение цели предоставления земельного участка по договорам аренды. На эти цели город выделил больше четырех миллиардов рублей.

Например, отсрочку по имущественно-земельным платежам взял специализированный застройщик АО «Метромаш». Такая мера городской поддержки имела для предприятия значительный экономический эффект, рассказала Олеся Страхова, заместитель директора департамента правоустановления и согласования компании.

С ней согласен и советник по земельно-имущественным вопросам юридического департамента ПАО «Инград» Алексей Бондарчук. Практически все организации, входящие в акционерное общество, также воспользовались отсрочкой. Во время действия вынужденных ограничительных мер компании прошли через серьёзные финансовые сложности, поэтому такая помощь города пришлась им очень кстати. Алексей подчеркнул, что никаких проблем в процессе оформления отсрочки не возникло, а ДГИ оперативно ответили на запрос организации.

Для предпринимателей доступен перенос повышенной арендной платы по платежам за изменение цели предоставления земельного участка за второй квартал 2020 года. На эти цели из бюджета выделяется 1,3 миллиарда рублей.

Строительные предприятия могут воспользоваться беспроцентной отсрочкой уплаты арендной платы за второй квартал 2020 года по масштабным инвестиционным проектам. Объем поддержки в этой части составил почти 866 миллионов рублей.

Также действует беспроцентная отсрочка платежей за второй квартал 2020 года за изменение вида разрешенного использования земельных участков для их собственников. Общая сумма поддержки уже превысила 5,5 миллиарда рублей.

Введена для бизнеса и беспроцентная отсрочка платежей за второй квартал 2020 года за выкуп арендованного имущества. Этой мерой до 31 декабря 2020 года могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса, которые выкупают у города арендованные помещения.

Столичные власти в период пандемии предусмотрели для предпринимателей освобождение от платежей за аренду городского имущества на время приостановки деятельности.

Мера охватывает около 11 тысяч организаций, плановый объем поддержки — 6,5 миллиарда рублей. Более трети предприятий из списка воспользовались услугой на общую сумму 2,36 миллиарда рублей.

На арендные каникулы могут рассчитывать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, предоставления бытовых и гостиничных услуг.

Отменить платежи за аренду городской недвижимости, земельных участков и нежилых помещений можно за период с 1 марта по 30 июня 2020 года.

Для оформления арендных каникул необходимо до 31 декабря 2020 года отправить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена по принятым законам. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес департамента городского имущества.

Беспроцентная отсрочка платежей за аренду городской земли и по договорам купли-продажи городского имущества, а также платежей за изменение вида разрешенного использования земли охватывает более 3,6 тысячи организации. При этом плановый объем поддержки — 16,7 миллиарда рублей. На эту помощь могут рассчитывать девелоперы, а также представители малого и среднего бизнеса.

Наибольший объем пролонгированных платежей на 11,8 миллиарда рублей оформил строительный сектор — 386 компаний, рассказал Максим Гаман, министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества. В том числе 120 застройщиков-арендаторов отложили трехмесячные платежи за изменение цели предоставления участков.

— Еще 32 девелопера — за изменение вида разрешенного использования принадлежащей им земли, — добавил министр.

Остальные получатели этой меры могут до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Также нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она была приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес Департамента городского имущества.

Читайте также: Владимир Ефимов: Сумма выданных льготных ипотек в Москве составила 213,7 миллиарда рублей