Гарантии для новоселов. Новые дома смогут прослужить москвичам свыше ста лет без капитального ремонта

Москвичка Дарья Азимова вместе с дочерью Полиной осмотрели свою новую квартиру в многоэтажном доме, построенном по программе реновации в районе Черемушки на улице Профсоюзной, 32, и стали любоваться видами столицы, открывшимися из окна одной из комнат / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок по программе реновации 10 новых адресов. Они расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы, здесь построят 163,9 тысячи квадратных метров жилья. Всего в программу реновации жилья включены 472 стартовые площадки. Департамент строительства города Москвы и «Вечерняя Москва» подготовили путеводитель по главным гарантиям для новоселов.

Как сообщили в Департаменте строительства города Москвы, в настоящее время идет или закончено переселение жителей из 189 домов в 62 новостройки. Всего переселяются 27,4 тысячи жителей, из них в новые квартиры переехали более 22 тысячи человек.

Законом города Москвы № 14 от 17 мая 2017 года для жителей домов, участвующих в программе реновации, а также для юридических лиц установлены гарантии жилищных и имущественных прав и порядок и условия их обеспечения.

Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с экспертами Департамента строительства выяснили, на что могут рассчитывать переселенцы, и выбрали 10 наиболее актуальных для большинства новоселов гарантий.

1. Равнозначная квартира

Всем участникам программы реновации гарантируется предоставление равнозначной квартиры. Под равнозначной квартирой понимается квартира в новом доме, в которой количество комнат и жилая площадь не меньше, чем в старой квартире. Общая площадь при этом будет больше, чем в освобождаемой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожие, коридоры, санузлы).

2. Отделка комфорт-класса

Новая квартира отвечает высоким требованиям благоустройства и имеет улучшенную отделку в соответствии со стандартом, утвержденным постановлением правительства Москвы. Ремонт в новом жилье делать не нужно. Межкомнатные двери светлых тонов из бруса или слоеного шпона повысят звукоизоляцию в квартире.

Стены в квартирах оклеят обоями на флизелиновой основе под покраску. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты позволят создать комфортный микроклимат и повысить теплосберегающие свойства дома, а также снизить затраты на отопление. Они обладают такими характеристиками, как высокая надежность профиля, экологичность и хорошая шумоизоляция. Для удобства будущих жильцов окна будут оснащены москитными сетками.

В комнатах, коридорах и на кухне предусмотрены люстры или потолочные светильники, а также розетки и выключатели. Потолки окрасят, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах — ламинат 32-го класса. В квартирах установят всю необходимую сантехнику. Кухни будут оборудованы плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны.

— При строительстве используется совершенно новый стандарт с применением современных материалов и технологий. Москвичи заезжают в новые готовые квартиры хорошего качества с уже выполненной улучшенной отделкой. Можно сказать, что квартиры по программе реновации ничем не уступают тем квартирам, которые предлагаются сейчас на рынке, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

3. Высокое качество

Жителям предоставляют квартиры в комфортных современных домах. Срок службы монолитного каркаса составляет более 100 лет без необходимости проведения капитального ремонта. Наружные стены (ограждающие конструкции) выполняются из энергоэффективных материалов, которые позволяют экономить энергоресурсы при эксплуатации здания. Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей и мам с колясками во всех домах предусмотрено создание безбарьерной среды.

На первых этажах новостроек располагаются нежилые помещения: вестибюль, лифтовые холлы, помещения дежурного, помещения хранения уборочного инвентаря, зоны для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

4. Переселение в пределах района

Согласно закону о реновации, переселенцам предоставляются квартиры в новостройке, расположенной в районе проживания (кроме Зеленограда и ТиНАО, где переселение осуществляется в пределах административного округа).

Новые дома строятся преимущественно в тех же кварталах, в шаговой доступности от старых пятиэтажек. Как правило, переселение осуществляется по волновому принципу. Стартовый дом строится на свободной площадке, в него переезжают жители одной-двух сносимых пятиэтажек, а на их месте после демонтажа строят новые дома для переселения.

5. Квадратные метры — бесплатно и в собственность

Жителям пятиэтажек по программе реновации равнозначные квартиры предоставляются бесплатно и в собственность. По желанию наниматели могут сохранить социальный наем или при наличии письменного заявления оформить новую квартиру в собственность.

6. Освобождение от взносов на капремонт

С 1 августа 2017 года (день утверждения программы реновации) собственники квартир, участвующие в программе, полностью освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства, которые были ранее собраны на капремонт, будут направлены на строительство новых домов.

7. Удобная городская среда

Для жителей кварталов реновации создадут качественную и социально ориентированную городскую среду.

Благодаря реновации в кварталах появятся новые социальные, спортивные и культурные объекты, которые обеспечат более высокое качество жизни для всех жителей. Общественные пространства благоустроят, во дворах создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Новой инфраструктурой смогут пользоваться все жители района. Также обновят инженерные коммуникации и дорожно-транспортную инфраструктуру.

8. Помощь в переезде

Любой житель, дом которого включен в программу реновации, может получить бесплатную помощь при переезде в новую квартиру.

Главный специалист префектуры Юго-Западного административного округа Москвы Роман Аристархов поясняет:

— Закон гарантирует оказание помощи в переезде (бесплатная перевозка мебели и вещей) ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и другим льготным категориям граждан. Кроме этого, помощь при переезде могут получить не только льготные категории граждан, но и все участники программы. Для этого необходимо оформить заявку в Центре информирования по переселению.

9. Сохранить договор аренды

Малый и средний бизнес, арендовавший у Москвы нежилые помещения в пятиэтажках, имеет право на получение в аренду на тех же условиях равнозначных нежилых помещений в других домах. Сохраняется и право выкупить в собственность арендуемое помещение.

10. Право на увеличение жилплощади

Законом гарантировано право жителей пятиэтажек на приобретение за доплату квартиры большей площади и с большим числом комнат.

Докупить жилую площадь можно при условии наличия квартир в собственности Фонда реновации. Оплата возможна как собственными, так и кредитными средствами, а также за счет средств материнского капитала, жилищных субсидий, государственных жилищных сертификатов и иных не запрещенных законодательством РФ источников.

ВОПРОС-ОТВЕТ

— Можно ли получить денежную компенсацию, если переезд в новую квартиру не планируется?

— Если житель дома, включенного в программу реновации, не планирует переезжать в равнозначную квартиру, он вправе получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Равноценной считается квартира, рыночная стоимость которой не меньше рыночной стоимости старой квартиры.

— Нужно ли платить за оформление документов?

— Представители Департамента городского имущества Москвы самостоятельно подают представленные документы на регистрацию перехода права собственности и оплачивают связанные с этим расходы.

— Предусмотрено ли возмещение собственникам нежилых помещений?

— Собственники нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, получают предварительное и равноценное возмещение за свою недвижимость, включая ее рыночную стоимость и компенсацию убытков.

— Взимается ли госпошлина за регистрацию прав на новое жилье?

— Владельцы квартир в домах, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на жилье, а также налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при обмене старой квартиры на новую. А при продаже квартир, построенных по программе реновации, при исчислении НДФЛ будут суммироваться сроки владения новой квартирой и жилым помещением в сносимом доме. Для консультации нужно обратиться в территориальную инспекцию ФНС.

— Как быть в случае, если хозяин квартиры в пятиэтажке скончается, не успев заключить договор на получение новой квартиры или денежной компенсации?

— В таком случае договор будет заключен в интересах наследников хозяина квартиры. Доказывать право на наследство в суде не потребуется.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— Что делать, если жители захотят исключить свой дом из программы реновации?

— Жители могут в любое время исключить свой дом из программы реновации (до дня заключения первого договора на новую квартиру или договора, предусматривающего предоставление равноценного возмещения). Для этого им необходимо провести общее собрание, где за такое решение проголосуют более одной трети от общего числа всех собственников и нанимателей квартир в этом доме.

Заработал Центр информирования по переселению жителей.

В начале ноября в районе Черемушки на юго-западе столицы началось переселение жителей дома № 17, корпус 1, на улице Гарибальди. 60 семьям были предложены варианты квартир в новостройке по адресу: Профсоюзная улица, 32.

Центр информирования по переселению жителей в многоквартирный дом , куда жители могут обратиться со своими вопросами, расположен на первом этаже новостройки и работает с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00. Воскресенье — выходной день.

В Центре информирования жители могут получить консультации представителей Префектуры административного округа, Департамента городского имущества Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки, Управления социальной защиты населения административного округа, Московского центра недвижимости и Управляющей компании.

Все консультации и услуги в ходе реализации Программы реновации предоставляются жителям бесплатно.

Для удобства посетителей с детьми оборудован детский уголок. В условиях пандемии в центре необходимо соблюдать все меры санитарной безопасности.

По словам специалистов Московского фонда реновации жилой застройки, с момента открытия нового Центра информирования по переселению жителей проведены консультации для более чем 30 семей по вопросу докупки жилых помещений.

В рамках консультаций в Центре информирования по переселению жители могут ознакомиться с доступными вариантами квартир, посмотреть понравившиеся варианты, рассчитать сумму доплаты и получить подробную консультацию о порядке и условиях докупки.

Дарья Азимова с супругом и дочерью Полиной уже подписали необходимые для переезда документы. Долгое время они проживали в двухкомнатной квартире на улице Гарибальди.

— Как только мы с супругом переехали в собственное жилье, то стали мечтать о расширении жилой площади и новой квартире, — рассказала Дарья Азимова. — Сейчас мы живем на втором этаже. Но естественно, что молодым всегда хочется жить повыше, чтобы были вид, простор, высокие потолки и больше воздуха.

— И вот, наконец, настал тот счастливый день, когда мы получили свою квартиру — на 13-м этаже, — продолжает Дарья Азимова. — Для меня 13-е число является счастливым. Я родилась 13 сентября и, вытащив из почтового ящика письмо с предложением новой квартиры, увидела 13-й этаж. Мы с мужем были безумно счастливы, поскольку это как раз то, что мы хотели. В старой квартире общая площадь была 44,6 квадратных метра, а в новой — 58,9 «квадрата». В новом доме теперь есть лифт, есть куда поставить коляску — можно задуматься и о пополнении в семье.

Дарья отмечает, что теперь новый дом стал значительно ближе к метро.

— От старого дома мы шли до метро где-то 7 минут пешком, сейчас же вход в метро видно из окна нашей новой квартиры, до него можно дойти быстро. Это тоже очень удобно, — рассказала она.

— Сейчас на юго-западе Москвы уже завершено или идет переселение из 23 домов: 15 домов полностью отселено, из них 12 уже демонтировано. Всего в программу реновации в округе включено 520 домов, а в Черемушках новые квартиры получат жители 119 домов, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

СПРАВКА

В Московский фонд реновации жилой застройки уже подано более 730 заявок на приобретение дополнительных «квадратов» в новых домах. Из 647 поступивших заявок 571 обращение подано в момент переселения, еще 76 — в течение двух лет после получения новых квартир. Заключено 625 договоров. При проектировании новостроек уже учитывается интерес москвичей к покупке большей жилплощади. Многие жители пятиэтажек интересуются докупкой еще до того момента, как начался переезд.

Но реализовать свое право они могут только в тот момент, когда начнется переселение дома и будет готов проект договора мены на новую квартиру. Лишь с этого момента начинается 30-дневный срок, в течение которого необходимо лично подать заявление в Фонд реновации.

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