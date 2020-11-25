Проекты шести домов по реновации на востоке Москвы согласовали с начала года

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

С начала 2020 года в Восточном административном округе согласованы проекты шести домов, которые построят по программе реновации. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, новостройки появятся в районах Измайлово, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово. Их суммарная площадь составит 190 тысяч квадратных метров.

Леонов добавил, что в рамках реализации данных проектов появится более 1800 квартир. В здания смогут переехать жильцы устаревших домов. Для жителей будет создана сопутствующая инфраструктура, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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