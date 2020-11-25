Переселение по реновации начнется в трех районах ЮВАО до конца года

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 97к3 Карта всех событий

В Юго-Восточном округе до конца года запланировано переселение жителей по программе реновации. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, переезд жителей запланирован в районах Кузьминки, Южнопортовый и Нижегородский. Новые квартиры получат 420 семей. Под заселение передано четыре новостройки по адресам Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3, улица Шумилова, дом 24А, улица Артюхиной, 24, корпус 1 и улица Артюхиной, дом 28А.

Левкин добавил, что в Юго-Восточном округе Москвы по программе реновации предстоит переселить около 164 тысяч жителей из 818 домов.

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