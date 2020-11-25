Дом на 148 квартир по реновации ввели в эксплуатацию в Дмитровском районе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Долгопрудная улица, 7 Карта всех событий

В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию жилой дом в рамках программы реновации. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, объект находится по адресу улица Долгопрудная, владение 7. В жилом доме насчитывается 148 квартир. Первые этажи будут нежилыми. Здесь расположатся кафе, аптеки, магазины и сервисные службы. В вестибюле жилой части каждой секции дома обустроены колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря и зоны размещения почтовых ящиков.

Здание оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Территорию вблизи дома благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) отметили, что в Восточном Измайлове в начале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 147 квартир. Объект появится на улице 13-я Парковая, владение 16а.

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