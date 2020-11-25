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Cвыше 170 человек согласились на переезд из трех домов по реновации в Перове
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Cвыше 170 человек согласились на переезд из трех домов по реновации в Перове

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Зелёный проспект, 27А Карта всех событий

Более 170 человек согласились на переезд из трех домов по программе реновации в столичном районе Перово. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

По информации пресс-службы, жители трех домов, расположенных по адресу Зеленый проспект, дом 29, корпус 1, дом 27, корпус 2, и дом 27, корпус 3, получили предложения равнозначных квартир в новом здании на Зеленом проспекте, дом 27а. За неделю согласие на переезд подтвердили 174 человека. Остальные москвичи осматривают предложенное жилье.

Как отметили в пресс-службе, новостройка находится в 50 метрах от домов, где проживают граждане. Рядом с жилым домом находятся парк, детские сады и школы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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