Шесть соцобъектов по реновации планируют построить в столичном районе Котловка

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Шесть социальных объектов по программе реновации жилья, в том числе школы и детские сады, планируют построить на юго-западе Москвы в районе Котловка. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в Котловке появятся три детских сада на 700 мест. В одном из них разместят бассейн. Также в районе возведут две школы, в которые смогут пойти учиться 400 и 550 детей. Еще один объект по реновации — физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо строительства недвижимости проведут и другие работы для улучшения городской среды.

— В рамках реализации ППТ будет произведена реконструкция Нагорной улицы, Нагорного бульвара и улицы Ремизова. Кроме того, намечено строительство внутриквартальных проездов, создание парковочных мест и устройство велодорожек, — цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Уточняется, что общая площадь реорганизуемой территории равна 156,6 гектар.

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