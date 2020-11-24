Число регистраций недвижимости с ипотекой в Москве растет ежемесячно с июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Более 12 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировано в столице в октябре 2020 года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что данный показатель увеличился на 17 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего с января по октябрь 2020 года зарегистрирован 79 771 ипотечный договор. Это на 11 процентов больше, чем за десять месяцев 2019 года (72 057) и на 10 процентов — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (72 595).

— В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек — превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15 процентов больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысячи кредитов на приобретение недвижимости, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что количество сделок растет с июня и увеличивается на 10 процентов каждый месяц.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, эффективность государственной поддержки подтверждается тем, что в августе 2020-го показатели были сопоставимы с аналогичным прошлогодним периодом, в сентябре превысили его на шесть процентов, а на данный момент, по итогам десяти месяцев, разрыв увеличился почти в два раза.

Читайте также: Хуснуллин: Льготная ипотека обошлась бюджету в 140 миллионов рублей