Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число регистраций недвижимости с ипотекой в Москве растет ежемесячно с июня
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Число регистраций недвижимости с ипотекой в Москве растет ежемесячно с июня

Юлия Ямпольская

Город

Более 12 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировано в столице в октябре 2020 года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что данный показатель увеличился на 17 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего с января по октябрь 2020 года зарегистрирован 79 771 ипотечный договор. Это на 11 процентов больше, чем за десять месяцев 2019 года (72 057) и на 10 процентов — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (72 595).

— В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек — превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15 процентов больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысячи кредитов на приобретение недвижимости, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что количество сделок растет с июня и увеличивается на 10 процентов каждый месяц.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, эффективность государственной поддержки подтверждается тем, что в августе 2020-го показатели были сопоставимы с аналогичным прошлогодним периодом, в сентябре превысили его на шесть процентов, а на данный момент, по итогам десяти месяцев, разрыв увеличился почти в два раза.

Читайте также: Хуснуллин: Льготная ипотека обошлась бюджету в 140 миллионов рублей

ипотекиМоскваРосреестр
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте