Наставник проекта «Москва — добрый город» рассказала о стажировке своих подопечных

Фото: gppc.ru / Городской психолого-педагогический центр ДОНМ

В рамках программы стажировок «Москва — добрый город» выпускники столичных вузов и колледжей могут получить свой первый профессиональный практический опыт. Городской психолого-педагогический центр — одно из учреждений, в котором стажируются вчерашние выпускники. О том, как проходят стажировки, рассказала наставник, педагог-психолог Оксана Голерова.

Начать осваивать профессию и сделать первые шаги в карьере позволят стартовавшие в октябре 2020 года стажировки для выпускников московских колледжей и вузов. 500 стажеров получили возможность приобрести профессиональный опыт по 11 направлениям подготовки в самых разных учреждениях города. 55 из них — педагоги-психологи, социальные педагоги, помощники воспитателя, ассистенты, администраторы и специалисты по связям с общественностью — начали свою стажировку в Городском психолого-педагогическом центре. А вместе с ними 25 наставников — сотрудников Центра — включились в этот проект.

Во время стажировки молодые специалисты имеют возможность познакомиться с основными видами деятельности педагога-психолога: коррекционно-развивающей работой с детьми, психодиагностической, в том числе в рамках психолого-педагогического консилиума территориального отделения центра, просветительской работой с детьми и родителями. Например, принять участие в работе родительских гостиных, узнать, как готовятся и разрабатываются различные мероприятия в рамках городского проекта «Субботы московского школьника», а также познакомиться с работой Городского психолого-педагогического центра и получить опыт работы по различным направлениям деятельности.

— Стажировка сейчас проводится в дистанционном и электронном форматах. Наши стажеры проявили готовность осваивать различные цифровые инструменты, используемые в психолого-педагогическом сопровождении детей, — подчеркивает Оксана Голерова. — На данном этапе мы успешно проводим совместные занятия для детей дошкольного и школьного возраста на платформе Microsoft Teams, подробно обсуждаем планы и содержание занятий, оцениваем достигнутые цели занятий и полученные результаты. Также стажеры уверенно осваивают и дополнительные навыки — умение работать в различных программах для дистанционных занятий, оформлять материалы занятий, программ, мероприятий с помощью различных цифровых инструментов. Приятно видеть, как у них загораются глаза: есть искренний интерес к работе и желание осваивать новые виды деятельности. В такие моменты понимаешь, что встретила единомышленников — и это ценно. Прошло совсем немного времени с начала стажировки, а ребята уже во многом смогли проявить себя: они ответственно и добросовестно относятся к своим обязанностям, проявляют себя как члены команды при разработке и реализации различных задач и мероприятий.

Также наставник проекта отметила, что в рамках стажировки кроме наработки профессиональных компетенций особое внимание обращают и на развитие «мягких навыков» стажеров:

— Мы делаем акцент на умении реализовывать поставленные цели и задачи в профессиональной деятельности, общаться с коллегами, родителями, воспитанниками, взаимодействовать в команде, быть гибким, работать с информацией. Свою задачу как наставника я вижу в развитии профессионального потенциала стажеров, и для меня важно, что стажеры получили и необходимый опыт работы, и сформировали внутренний мотив для того, чтобы с интересом и уверенностью остаться в выбранной профессии и совершенствоваться в ней, — рассказала специалист.

Несомненно, стажировка в проекте «Москва — добрый город» — важный этап на пути профессионального становления специалиста. По словам Ольги Гореловой, она дает стажеру возможность приобрести опыт практической работы, который станет прочным фундаментом для будущей профессиональной карьеры, познакомиться с корпоративной культурой организации, стать частью профессионального сообщества, а в перспективе и помочь в дальнейшем трудоустройстве.

Программы стажировок проекта «Москва — добрый город» — это прежде всего хорошие возможности для молодых специалистов делать первые уверенные шаги в профессии, проявить таланты, заявить о себе как о профессионале.

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