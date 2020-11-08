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Новый проект для трудоустройства молодежи запустили в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новый проект для трудоустройства молодежи запустили в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве запустили новый проект для помощи в трудоустройстве молодежи — «ВРаботе». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 8 ноября, на странице в соцсети «ВКонтакте».

— В начале лета мы с партнерами запустили проект для трудоустройства молодежи «ВРаботе». Около 70 крупных частных и госкомпаний предложили вакансии для студентов 16–25 лет, — отметил глава города.

Он уточнил, что молодые люди на платформе смогут выбрать стажировку, временную, удаленную или постоянную работу. Сергей Собянин подчеркнул, что проект позволит с помощью экспертов подготовить резюме и собраться на собеседование.

Наибольший спрос зафиксирован на вакансии в сферах HR и IT, добавил столичный мэр.

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